Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Семак - о судействе в матче с "Сочи": я не понимаю правил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал судейство в матче против "Сочи" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"В моменте с незасчитанным голом я сомневаюсь, что судья был вправе использовать VAR. Мы прекрасно помним, когда ЦСКА забивал в моменте, когда мяч был неправильно установлен на угловом флажке. И другие команды с аута касаются линии, и VAR ни разу не вмешался. Почему он вмешался сейчас? У нас много чего в футболе творится, и я не понимаю правил", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 19 октября "Зенит" на выезде обыграл "Сочи" со счётом 3:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Нуралы Алип, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей. На данный момент петербуржцы с 23 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующую игру "Зенит" проведёт на домашнем поле против "Оренбурга". Игра пройдёт в среду, 22 октября.

