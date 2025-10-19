Семак - о судействе в матче с "Сочи": я не понимаю правил

"В моменте с незасчитанным голом я сомневаюсь, что судья был вправе использовать VAR. Мы прекрасно помним, когда ЦСКА забивал в моменте, когда мяч был неправильно установлен на угловом флажке. И другие команды с аута касаются линии, и VAR ни разу не вмешался. Почему он вмешался сейчас? У нас много чего в футболе творится, и я не понимаю правил", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 19 октября "Зенит" на выезде обыграл "Сочи" со счётом 3:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Нуралы Алип, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.
Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей. На данный момент петербуржцы с 23 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующую игру "Зенит" проведёт на домашнем поле против "Оренбурга". Игра пройдёт в среду, 22 октября.