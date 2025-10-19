Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм

Воробьёв стал вторым игроком в нынешнем веке, забившим в пяти московских дерби подряд

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв отличился во всех московских дерби в РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
В 2025 году форвард "железнодорожников" забил московскому "Динамо" и ЦСКА в прошедшем сезоне, а также снова отличился против бело-голубых и красно-синих в этом розыгрыше чемпионата России, ещё один мяч забил в ворота "Спартака".

Ранее такое достижении в нынешнем столетии покорялось только экс-форварду "Локомотива" Дмитрию Сычёву в 2005-2006 годах.

Напомним, что вчера, 18 октября команда Михаила Галактионова обыграла в домашнем матче ЦСКА со счётом 3:0. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьёв догнал мяч, отскочивший к угловому флагу, и прямым ударом с угла поля отправил его точно в ворота "армейцев". Также голами в составе "железнодорожников" отметились Алексей Батраков и Николай Комличенко.

Источник: Opta Sports

