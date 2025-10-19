Воробьёв стал вторым игроком в нынешнем веке, забившим в пяти московских дерби подряд

В 2025 году форвард "железнодорожников" забил московскому "Динамо" и ЦСКА в прошедшем сезоне, а также снова отличился против бело-голубых и красно-синих в этом розыгрыше чемпионата России, ещё один мяч забил в ворота "Спартака".
Ранее такое достижении в нынешнем столетии покорялось только экс-форварду "Локомотива" Дмитрию Сычёву в 2005-2006 годах.
Напомним, что вчера, 18 октября команда Михаила Галактионова обыграла в домашнем матче ЦСКА со счётом 3:0. В концовке первого тайма Дмитрий Воробьёв догнал мяч, отскочивший к угловому флагу, и прямым ударом с угла поля отправил его точно в ворота "армейцев". Также голами в составе "железнодорожников" отметились Алексей Батраков и Николай Комличенко.
Источник: Opta Sports
Фото: ФК "Локомотив" Москва