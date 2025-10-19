"Спокойно идти, чтобы штанишки не порвать". Черчесов - о задачах "Ахмата"

"Задача простая. Мы видим, где команда была в последние годы. Надо спокойно идти в правильном направлении, чтобы штанишки не порвать. Надо вернуть народ на стадион, всё идёт своим чередом. Делаем свою работу скромно", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Сегодня, 19 октября, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе грозненцев отметились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура, в составе бело-голубых - Иван Сергеев и Константин Тюкавин.
После 12 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы примут на своем поле "Сочи" - встреча состоится в понедельник, 27 октября. Южане на данный момент располагаются на последнем месте в таблице с 5 баллами в своем активе.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"