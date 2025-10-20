Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве матча с "Ахматом"

"Зайнутдинов почувствовал паховые кольца. Поэтому пришлось менять", - передаёт слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, защитник Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо" на игру 12-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:2), однако отыграл только первый тайм и был заменен в перерыве.
В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 10 играх за бело-голубых и пока не отличился результативными действиями.
Фото: ФК "Динамо"