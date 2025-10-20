Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве матча с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал о причинах замены защитника Бахтиёра Зайнутдинова на 46-й минуте матча 12-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Зайнутдинов почувствовал паховые кольца. Поэтому пришлось менять", - передаёт слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, защитник Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо" на игру 12-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:2), однако отыграл только первый тайм и был заменен в перерыве.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 10 играх за бело-голубых и пока не отличился результативными действиями.

