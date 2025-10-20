- Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории.
По итогам 12 сыгранных туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский "Локомотив", набравший 26 очков. Действующий чемпион страны "Краснодар" набрал аналогичное количество баллов, однако уступает "железнодорожникам" по результатам личных встреч и находится на втором месте. Тройку призеров замыкает на данный момент столичный ЦСКА, в копилке которого 24 очка.
Петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика" заработали по 23 очка и располагаются на четвертой и пятой строчке соответственно.
Источник: ТАСС
Президент РПЛ высказался о высокой конкуренции в лиге
Глава РПЛ Александр Алаев удовлетворен плотностью в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: РПЛ