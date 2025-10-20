Матчи Скрыть

Первая лига

Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Президент РПЛ высказался о высокой конкуренции в лиге

Глава РПЛ Александр Алаев удовлетворен плотностью в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: РПЛ
- Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории.

По итогам 12 сыгранных туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский "Локомотив", набравший 26 очков. Действующий чемпион страны "Краснодар" набрал аналогичное количество баллов, однако уступает "железнодорожникам" по результатам личных встреч и находится на втором месте. Тройку призеров замыкает на данный момент столичный ЦСКА, в копилке которого 24 очка.

Петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика" заработали по 23 очка и располагаются на четвертой и пятой строчке соответственно.

Источник: ТАСС

