КДК накажет "Спартак" по итогам 12-го тура РПЛ

- Рассмотрим подобающее поведение гостей — предупреждений 6 футболистов и одного официального лица в составе одной команды. И болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Спартаком" и "Ростовом" состоялся в субботу, 18 октября. Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Красно-белые играли в меньшинстве и ушли от поражения на 85-й минуте встречи.
Напомним, на 26-й минуте главный арбитр поединка Павел Кукуян удалил центрального защитника хозяев поля Александера Джику.
Источник: "СЭ"