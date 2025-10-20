Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

КДК накажет "Спартак" по итогам 12-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что будет рассмотрено на заседании по итогам матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ростов" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
- Рассмотрим подобающее поведение гостей — предупреждений 6 футболистов и одного официального лица в составе одной команды. И болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Спартаком" и "Ростовом" состоялся в субботу, 18 октября. Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Красно-белые играли в меньшинстве и ушли от поражения на 85-й минуте встречи.

Напомним, на 26-й минуте главный арбитр поединка Павел Кукуян удалил центрального защитника хозяев поля Александера Джику.

Источник: "СЭ"

