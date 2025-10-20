Галактионов рассказал, почему поправил журналиста на пресс-конференции

"Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Тем более, что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задаёт вопрос на вид молодой 16-18 -летний молодой человек, начинающий в профессии - естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен", - сказал Галактионов в интервью "СЭ".
Напомним, что ранее наставнику "Локомотива" Михаилу Галактионову не понравилось, что журналист на пресс-конференции обратился к нему по имени. Специалист попросил называть его по имени и отчеству.
В последней встрече "железнодорожники" одержали победу над ЦСКА в рамках 12-го Российской Премьер-Лиги. Голами в составе команды отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 26 очков.
Следующий матч "Локомотив" проведёт на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 23 октября.
