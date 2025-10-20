Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Галактионов рассказал, почему поправил журналиста на пресс-конференции

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с обращением на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Тем более, что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задаёт вопрос на вид молодой 16-18 -летний молодой человек, начинающий в профессии - естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен", - сказал Галактионов в интервью "СЭ".

Напомним, что ранее наставнику "Локомотива" Михаилу Галактионову не понравилось, что журналист на пресс-конференции обратился к нему по имени. Специалист попросил называть его по имени и отчеству.

В последней встрече "железнодорожники" одержали победу над ЦСКА в рамках 12-го Российской Премьер-Лиги. Голами в составе команды отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 26 очков.

Следующий матч "Локомотив" проведёт на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 23 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится