Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Самородов: с приходом Черчесова в "Ахмат" мы научились верить в себя

Полузащитник "Ахмата" Максим Самородов рассказал об изменениях в команде с приходом главного тренера Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"С приходом Черчесова в команде прежде всего поменялась атмосфера. Дело не в серьёзности Станислава Черчесова, просто мы научились в каждом матче верить в себя, доверять партнёру. У нас собралась очень хорошая команда", - сказал Самородов в интервью "Чемпионату".

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе этого года. Он сменил на посту главного тренера команды Александра Сторожука. Под его руководством грозненцы провели в Российской Премьер-Лиге девять матчей, одержали четыре победы, четырежды сыграли вничтю и потерпели одно поражение.

После 12 сыгранных туров "Ахмат" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" в Кубке России. Матч пройдёт в среду, 22 октября.

