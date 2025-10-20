Самородов: с приходом Черчесова в "Ахмат" мы научились верить в себя

"С приходом Черчесова в команде прежде всего поменялась атмосфера. Дело не в серьёзности Станислава Черчесова, просто мы научились в каждом матче верить в себя, доверять партнёру. У нас собралась очень хорошая команда", - сказал Самородов в интервью "Чемпионату".
Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе этого года. Он сменил на посту главного тренера команды Александра Сторожука. Под его руководством грозненцы провели в Российской Премьер-Лиге девять матчей, одержали четыре победы, четырежды сыграли вничтю и потерпели одно поражение.
После 12 сыгранных туров "Ахмат" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" в Кубке России. Матч пройдёт в среду, 22 октября.
Полузащитник "Ахмата" Максим Самородов рассказал об изменениях в команде с приходом главного тренера Станислава Черчесова.
