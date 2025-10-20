Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Баринов может подписать контракт с клубом из MLS - источник

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов рассматривает возможность перехода в клуб MLS после истечения контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
Согласно информации источника, Дмитрий Баринов изучает предложения из американской лиги. Ранее футболист рассказал, что его не устроили условия контракта, которые выдвинул "Локомотив".

Баринов выступает за основную команду "железнодорожников" с лета 2016 года. Соглашение опорного полузащитника действует до конца июня 2026 года. Вместе с "Локомотивом" игрок завоевал 1 чемпионство России, 4 Кубка России и 1 Суперкубок России. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

Опубликовал:
