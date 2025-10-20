Баринов может подписать контракт с клубом из MLS - источник

Согласно информации источника, Дмитрий Баринов изучает предложения из американской лиги. Ранее футболист рассказал, что его не устроили условия контракта, которые выдвинул "Локомотив".
Баринов выступает за основную команду "железнодорожников" с лета 2016 года. Соглашение опорного полузащитника действует до конца июня 2026 года. Вместе с "Локомотивом" игрок завоевал 1 чемпионство России, 4 Кубка России и 1 Суперкубок России. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Фото: ФК "Локомотив"