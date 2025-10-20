Черчесов высказался о вероятности стать чемпионом РПЛ с "Ахматом"

- В футболе возможно все. Мы работаем, о чемпионстве не думаем — пока, во всяком случае, а двигаемся шаг за шагом. Все остальное покажет время, - сказал Черчесов "РБ Спорт".
Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в июле 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 13 матчей - 5 побед, 4 ничьих и 4 поражения.
На данный момент "Ахмат" идет 9-м месте в рПЛ с 16 очками в 12 матчах.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мнением о реальности стать чемпионом рПЛ с грозненским клубом.
Фото: ФК "Ахмат"