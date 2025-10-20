Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Черчесов высказался о вероятности стать чемпионом РПЛ с "Ахматом"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мнением о реальности стать чемпионом рПЛ с грозненским клубом.
Фото: ФК "Ахмат"
- В футболе возможно все. Мы работаем, о чемпионстве не думаем — пока, во всяком случае, а двигаемся шаг за шагом. Все остальное покажет время, - сказал Черчесов "РБ Спорт".

Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в июле 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 13 матчей - 5 побед, 4 ничьих и 4 поражения.

На данный момент "Ахмат" идет 9-м месте в рПЛ с 16 очками в 12 матчах.

