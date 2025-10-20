Матчи Скрыть

О назначении Гарсии в "Спартак" могут объявить во время паузы на матчи сборных - источник

Московский "Спартак" может объявить о назначении Луиса Гарсии главным тренером во время паузы на ноябрьские матчи сборных.
Фото: Getty Images
- У него большой опыт работы в серьезных командах. Гарсия сам отказал "Сарагосе", потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков "Спартака" - цитирует "РИА Новости" журналиста EFE Хосе Игнасио Ортегу.

Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

