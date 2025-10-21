Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

"Нельзя так играть". Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА от "Локомотива"

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру армейцев в матче с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Катастрофа! Челестини перекроил всю оборону: на фланги поставил Кругового и Гаича. Это недопустимо! Второй гол очень странный и красивый. Но кто упустил игрока? Гаич! Как можно было дать ему подать с такого расстояния? Наклони голову, закрой все места и иди на мяч! Нельзя так играть", — приводит слова Пономарева News.ru.

ЦСКА уступил "Локомотиву" в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 18 октября. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:3. Голами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

Благодаря этой победе железнодорожники смогли возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, записав в свой актив 26 очков. ЦСКА замыкает тройку лидеров чемпионата с 24 очками.

