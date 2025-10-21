"На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса "Спартака" от слова совсем. Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором "Локомотива": в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт", - сказал Кузьмичев "СЭ".
Ранее Telegram-канал "Инсайды от Карпа" сообщил, что "Спартак" следит за Вадимом Раковым.
20-летний футболист является воспитанником московского "Локомотива". За основной состав клуба вингер провел 46 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
В текущем сезоне Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Соглашение действует до конца июня 2026 года. Футболист провел за клуб 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Агент Ракова прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Спартака"
Представитель нападающего Вадима Ракова Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Локомотив"