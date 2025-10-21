"Спартак" обратился в ЭСК по эпизоду удаления Джику в матче с "Ростовом"

Матч "Спартак" - "Ростов" прошел 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Эпизод произошел на 26-й минуте встречи: после вмешательства VAR главный арбитр Павел Кукуян показал Джику прямую красную карточку, хотя ранее за фол на Егоре Голенкове защитник получил лишь желтую карточку.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю очками. "Ростов" находится на 10-й строчке, набрав 14 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Московский "Спартак" направил запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод с удалением защитника Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"