Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

"Спартак" обратился в ЭСК по эпизоду удаления Джику в матче с "Ростовом"

Московский "Спартак" направил запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод с удалением защитника Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
Матч "Спартак" - "Ростов" прошел 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Эпизод произошел на 26-й минуте встречи: после вмешательства VAR главный арбитр Павел Кукуян показал Джику прямую красную карточку, хотя ранее за фол на Егоре Голенкове защитник получил лишь желтую карточку.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю очками. "Ростов" находится на 10-й строчке, набрав 14 баллов.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится