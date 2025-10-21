Станкович - о матче с "Динамо" Мх: на сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело

- Я скучал по вам весь этот месяц. На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, - сказал Станкович "Матч ТВ".
"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" расположился на первой позиции в турнирной таблице группы C с 13 очками, а махачкалинское "Динамо" заняло вторую позицию с аналогичным количеством баллов.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался после победы над махачкалинским "Динамо" (3:1) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"