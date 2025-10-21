Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Байер
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Копенгаген
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Вильярреал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм

Станкович - о матче с "Динамо" Мх: на сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался после победы над махачкалинским "Динамо" (3:1) в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Я скучал по вам весь этот месяц. На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, - сказал Станкович "Матч ТВ".

"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" расположился на первой позиции в турнирной таблице группы C с 13 очками, а махачкалинское "Динамо" заняло вторую позицию с аналогичным количеством баллов.

