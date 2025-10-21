Гандри: Черчесов — это русский Анчелотти

- Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который даёт результат и следит за дисциплиной в команде. Я считаю, всем нужно уважать Черчесов, - сказал Гандри Legalbet.
Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в июле 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 13 матчей - 5 побед, 4 ничьих и 4 поражения.
На данный момент "Ахмат" идет 9-м месте в РПЛ с 16 очками в 12 матчах.
Защитник "Ахмата" Надер Гандри сравнил Станислава Черчесова, возглавляющего грозненский клуб, с тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти.
Фото: ФК "Ахмат"