Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Байер
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Копенгаген
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Вильярреал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм

Гандри: Черчесов — это русский Анчелотти

Защитник "Ахмата" Надер Гандри сравнил Станислава Черчесова, возглавляющего грозненский клуб, с тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти.
Фото: ФК "Ахмат"
- Черчесов — это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который даёт результат и следит за дисциплиной в команде. Я считаю, всем нужно уважать Черчесов, - сказал Гандри Legalbet.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в июле 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 13 матчей - 5 побед, 4 ничьих и 4 поражения.

На данный момент "Ахмат" идет 9-м месте в РПЛ с 16 очками в 12 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится