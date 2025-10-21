- Не увольнять Станковича — удобная позиция для руководства. У тебя всё время есть человек, на которого можно весь хейт свалить, - сказал Смолов в шоу SMOL FM.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.
Смолов высказался о возможном увольнении Станковича
Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов поделился мнением о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"