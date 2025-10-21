Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
АкронЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
4 - 0 4 0
АтлетикоЗавершен
Юнион
0 - 4 0 4
ИнтерЗавершен
Байер
2 - 7 2 7
ПСЖЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
БенфикаЗавершен
Копенгаген
2 - 4 2 4
Боруссия ДЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен
ПСВ
6 - 2 6 2
НаполиЗавершен

Нападающий ЦСКА прокомментировал победу над "Акроном"

Нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал победу над "Акроном" (3:2) в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Первый тайм немного не получился — игроки сыграли впервые в таком сочетании. У них неплохо вышло. Во втором тайме вышли основные и внесли вклад в игру. Рад победе, и что мы завершили выступление в группе Кубка на первом месте, - сказал Алеррандро "Чемпионату".

Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Акроном" завершился победой московского клуба со счетом 3:2.

Голами в составе ЦСКА отличились Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. За "Акрон" два гола забил Беншимол.

ЦСКА закончил групповой этап на первом месте с 13 баллами, "Акрон" занял последнюю строчку с 5 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится