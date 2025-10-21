Нападающий ЦСКА прокомментировал победу над "Акроном"

- Первый тайм немного не получился — игроки сыграли впервые в таком сочетании. У них неплохо вышло. Во втором тайме вышли основные и внесли вклад в игру. Рад победе, и что мы завершили выступление в группе Кубка на первом месте, - сказал Алеррандро "Чемпионату".
Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Акроном" завершился победой московского клуба со счетом 3:2.
Голами в составе ЦСКА отличились Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. За "Акрон" два гола забил Беншимол.
ЦСКА закончил групповой этап на первом месте с 13 баллами, "Акрон" занял последнюю строчку с 5 баллами.
Фото: "Чемпионат"