"Цирк или аут?" — написал Дзюба в соцсетях, опубликовав фото спорного эпизода.
Встреча "Акрона" и ЦСКА состоялась во вторник, 21 сентября и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Форвард тольяттинцев не участвовал в матче. Счет открыл нападающий московской команды Артем Шаманский. Дзюба выразил мнение, что перед этим мяч вышел за пределы поля. Видеоарбитры засчитали гол, не увидев нарушений.
Кроме Шуманского, от ЦСКА забитыми мячами отметились Матвей Кисляк и Алеррандро. В составе "Акрона" оба гола забил Беншимол с пенальти. Армейцы лидируют в турнирной таблице группы D, набрав 13 очков. "Акрон" с 5 очками занимает последнее, четвертое место.
Дзюба раскритиковал судейство в матче с ЦСКА
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба выразил недовольство в связи с засчитанным голом нападающего ЦСКА Артема Шуманского в матче 6-го тура Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"