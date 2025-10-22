Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Никита Симонян: вся моя плеяда уже ушла "туда", а я пока что держусь!

Олимпийский чемпион Никита Симонян, которому в октябре исполнилось 99 лет, ответил на вопрос о секрете своего долголетия.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только "Спартак", но и вообще всех — уже ушла "туда", а я пока что держусь!" — приводит слова Симоняна "Спорт-Экспресс".

Симонян является четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. Кроме того, он носит звание лучшего бомбардира в истории "Спартака", забив 160 голов. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом вместе со сборной СССР. Никита Симонян также возглавлял "Спартак". В роли главного тренера он два раза выигрывал чемпионат страны и трижды – Кубок СССР.

В октябре 2025 года Симонян был удостоен звания Героя Труда за особые заслуги перед государством. 12 октября он отпраздновал 99-летие.

