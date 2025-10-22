Матчи Скрыть

Кубок России

Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Главный тренер "Акрона" отреагировал на слухи об отставке

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Акрон"
"Нет никаких слухов об отставке. Руководство четко дало понять, куда мы двигаемся. Мы единая команда, будем двигаться вместе ровно столько, сколько нам даст Господь", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".

После кубкового матча с ЦСКА "Акрон" вылетел из розыгрыша турнира на стадии группового этапа Пути РПЛ. Встреча в Москве завершилась поражением тольятинцев со счетом 2:3. Команда Тедеева набрала 5 очков и расположилась на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы D.

По итогам 12-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Акрон" занял 12-е место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков.

