Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Шуманский: не могу сказать, что Тороп плохо играет, но нам тяжело без Акинфеева

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский заявил, что команде не хватает Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорь — лидер команды, статусный игрок, легенда ЦСКА. Поэтому нам на самом деле тяжело без него. Мы его ждём. Не могу сказать, что [голкипер Владислав] Тороп плохо играет. Просто Акинфеева не хватает в раздевалке, на поле, в отеле, везде", - цитирует Шуманского "Матч ТВ".

Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 11 тура РПЛ со "Спартаком" (3:2) - вратарь подвернул голеностоп и получил надрыв связок.

После 12 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице московского "Локомотива" на 2 балла. В 13 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится