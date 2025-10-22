Шуманский: не могу сказать, что Тороп плохо играет, но нам тяжело без Акинфеева

"Игорь — лидер команды, статусный игрок, легенда ЦСКА. Поэтому нам на самом деле тяжело без него. Мы его ждём. Не могу сказать, что [голкипер Владислав] Тороп плохо играет. Просто Акинфеева не хватает в раздевалке, на поле, в отеле, везде", - цитирует Шуманского "Матч ТВ".
Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 11 тура РПЛ со "Спартаком" (3:2) - вратарь подвернул голеностоп и получил надрыв связок.
После 12 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице московского "Локомотива" на 2 балла. В 13 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".
Фото: ПФК ЦСКА