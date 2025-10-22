Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

В "Акроне" высказались об ужесточении лимита на легионеров

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Лимит — это упаковка и косметика. Можно 11 в заявке сделать и три на поле, любой вариант лимита ничего не изменит. Российский футболист должен быть конкурентоспособным на международной арене, а не в РПЛ. В противном случае можно МФЛ переименовать в РПЛ — получим 11 россиян в старте.

Нам нужна конкурентоспособная среда в детском футболе, инфраструктура. Сейчас у нас два-три крутых молодых появилось, мы радуемся. Но должно же быть больше", - цитирует Клюшева "Чемпионат".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено иметь в заявке 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно на поле 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".

Также министр спорта РФ предлагал создать перечень литературы, рекомендуемый для молодых российских футболистов. Михаил Дегтярев также обсуждал введение потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится