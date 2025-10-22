В "Акроне" высказались об ужесточении лимита на легионеров

"Лимит — это упаковка и косметика. Можно 11 в заявке сделать и три на поле, любой вариант лимита ничего не изменит. Российский футболист должен быть конкурентоспособным на международной арене, а не в РПЛ. В противном случае можно МФЛ переименовать в РПЛ — получим 11 россиян в старте.
Нам нужна конкурентоспособная среда в детском футболе, инфраструктура. Сейчас у нас два-три крутых молодых появилось, мы радуемся. Но должно же быть больше", - цитирует Клюшева "Чемпионат".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено иметь в заявке 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно на поле 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".
Также министр спорта РФ предлагал создать перечень литературы, рекомендуемый для молодых российских футболистов. Михаил Дегтярев также обсуждал введение потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.
