"Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях. Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение и появляется давление политических властей на УЕФА в частности.
Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Напомним, что национальные команды России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октября текущего года сборная России провела две товарищеские встречи - одержала домашнюю победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре текущего года команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Чили и Перу.
Ранее в РФС выразили надежду на то, что Россия будет возвращена на международную арену к концу 2025 года. Напомним, что в 2026 года пройдет чемпионат мира по футболу - соревнование будет проводиться в Мексике, США и Канаде.
Генсек РФС: абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС