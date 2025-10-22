Матчи Скрыть

Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Генсек РФС: абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС
"Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях. Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение и появляется давление политических властей на УЕФА в частности.

Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".

Напомним, что национальные команды России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октября текущего года сборная России провела две товарищеские встречи - одержала домашнюю победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре текущего года команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Чили и Перу.

Ранее в РФС выразили надежду на то, что Россия будет возвращена на международную арену к концу 2025 года. Напомним, что в 2026 года пройдет чемпионат мира по футболу - соревнование будет проводиться в Мексике, США и Канаде.

