Мостовой высказался о возможной отставке Деяна Станковича

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент не знаю, кто будет возглавлять "Спартак". У Станковича есть контракт с клубом. Бесполезно говорить о чём-либо. Можно сейчас гадать. "Спартак" вчера приехал вторым составом и обыграл "Динамо" Махачкала в Кубке России. Что-то никто сегодня ничего не говорит", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах.

Напомним, что сербский специалист был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября текущего года. Вчера, 21 октября, красно-белые одержали выездную победу над махачкалинским "Динамо" в 6 туре группового этапа Кубка России со счетом 3:1. Деян Станкович руководил командой из технической зоны.

