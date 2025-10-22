Матчи Скрыть

"Не могу назвать Талалаева топ-тренером". Мостовой - о главном тренере "Балтики"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу Андрея Талалаева
Фото: ФК "Балтика"
"Не могу назвать Талалаева топ-тренером. Хватит бросаться такими фразами. Чтобы называться топ-тренером, нужно что-то выиграть. Когда он выиграет три или четыре трофея, тогда и назовем его топ-тренером. Есть и футболисты, которые забивают по три гола за сезон, а потом рассказывают, что они многого добились.

Почему в других командах его выгоняли? Многие считают, что с "Химками" он поступил непорядочно. Для меня у тренера на первом месте стоят человеческие качества. Все помнят историю, как его за неделю три раза выгнали из разных команд. Это и говорит о его качествах", - цитирует Мостового Sport24.

Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2024 года - по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. Ранее Талалаев был главным тренером подмосковных "Химок", московского "Торпедо", грозненского "Ахмата", самарских "Крыльев Советов" и ряда других российских клубов.

После 12 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с "Пари НН", который занимает 15 место в таблице с 6 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 15:15 по московскому времени.

