Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Агент Баринова: "Зенит" общался с нами летом

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал интерес "Зенита" к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Про Баринова и МЛС - это вброс. Что касается "Зенита", насколько я знаю, в "Локомотиве" сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался. На сегодня интерес "Зенита" к Баринову не соответствует действительности", - сказал Кузьмичёв в интервью Metaraitings.

Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Всего за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" идет на первой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 12 встречах.

