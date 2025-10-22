Агент Баринова: "Зенит" общался с нами летом

"Про Баринова и МЛС - это вброс. Что касается "Зенита", насколько я знаю, в "Локомотиве" сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался. На сегодня интерес "Зенита" к Баринову не соответствует действительности", - сказал Кузьмичёв в интервью Metaraitings.
Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Всего за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" идет на первой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 12 встречах.
Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал интерес "Зенита" к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив" Москва