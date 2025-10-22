Полузащитник "Зенита": мы всегда хотим добиваться победы

"Мы играем за "Зенит", и у нас даже мысли не возникает, что на какой-то матч можно более сконцентрированно настраиваться, а на какой-то менее. Мы всегда хотим добиваться победы, радовать наших болельщиков голами и игрой. Так что и в чемпионате, и в Кубке каждый настраивается на тот максимум, который он может показать на данный момент", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 19 октября "Зенит" на выезде обыграл в гостях "Сочи" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Александр Ерохин в нынешнем сезоне провёл за петербуржцев семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
После сыгранных 12 туров сине-бело-голубые занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.
Следующий матч петербуржцы проведут сегодня, 22 октября против "Оренбурга" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Зенит"