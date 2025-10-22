Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Полузащитник "Зенита": мы всегда хотим добиваться победы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что команда не делит по важности матчи чемпионата и Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы играем за "Зенит", и у нас даже мысли не возникает, что на какой-то матч можно более сконцентрированно настраиваться, а на какой-то менее. Мы всегда хотим добиваться победы, радовать наших болельщиков голами и игрой. Так что и в чемпионате, и в Кубке каждый настраивается на тот максимум, который он может показать на данный момент", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 19 октября "Зенит" на выезде обыграл в гостях "Сочи" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Александр Ерохин в нынешнем сезоне провёл за петербуржцев семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После сыгранных 12 туров сине-бело-голубые занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.

Следующий матч петербуржцы проведут сегодня, 22 октября против "Оренбурга" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится