Оздоев собирается остаться в ПАОКе - источник

По информации Sport24, сам футболист и руководство ПАОКа выражают взаимное желание продлить сотрудничество. Сообщается, что стороны планируют вернуться к обсуждению нового соглашения зимой. В клубе нацелены сохранить игрока как минимум до лета 2027 года.
Магомед Оздоев перешёл в ПАОК летом 2023 года из турецкого "Фатих Карагюмрюк". В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. Также полузащитник является чемпионом Греции сезона 2023/24 в составе команды.
Напомним, что ранее 32-летний футболист выступал за "Зенит", "Рубин", "Локомотив".
Фото: ФК ПАОК