"Сразу сказать, что это будет быстро или долго, невозможно. Не ставя никакие сроки, рассчитываем на их возвращение через недели две-три", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что игроки получили повреждения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" (2:2). Алексей Миранчук был заменён в конце первого тайма, а Бахтиёр Зайнутдинов - в перерыве.
После 12 сыгранных туров чемпионата России бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Сегодня, 22 октября "Динамо" принимает "Крылья Советов" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра началась в 18:00 по московскому времени. Сейчас идёт первая минута встречи.
Карпин обозначил сроки восстановления Миранчука и Зайнутдинова
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, когда вернутся в строй Алексей Миранчук и Бахтиёр Зайнутдинов.
Фото: ФК "Динамо" Москва