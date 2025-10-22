Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Карпин обозначил сроки восстановления Миранчука и Зайнутдинова

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, когда вернутся в строй Алексей Миранчук и Бахтиёр Зайнутдинов.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Сразу сказать, что это будет быстро или долго, невозможно. Не ставя никакие сроки, рассчитываем на их возвращение через недели две-три", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что игроки получили повреждения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" (2:2). Алексей Миранчук был заменён в конце первого тайма, а Бахтиёр Зайнутдинов - в перерыве.

После 12 сыгранных туров чемпионата России бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Сегодня, 22 октября "Динамо" принимает "Крылья Советов" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра началась в 18:00 по московскому времени. Сейчас идёт первая минута встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится