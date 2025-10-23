"Совмещение — нормальный шаг, как в "Ростове". Просто в "Динамо" нужно время. Новые требования, подход к работе: от того, когда ты идешь спать, до питания, взвешивания и восстановления. Ребята, получая всю информацию, должны перестроиться, для этого требуется время. Лично я уверен, что у "Динамо" при Валерие Георгиевиче все будет хорошо.
Карпин сможет привести "Динамо" к долгожданному чемпионству? Уверен в этом. Знаю работу Валерия Георгиевича и его тренерского штаба. У них все получится", - приводит слова Онопко "РБ Спорт".
Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 12 сыгранных туров столичное "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего московского "Локомотива" на 10 баллов. В 13 туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает 4 место в таблице с 23 баллами в своем активе.
Встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 17:30 по столичному времени.
Онопко уверен, что Карпин сможет привести "Динамо" к чемпионству
Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о работе Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"