Кубок России

Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Онопко уверен, что Карпин сможет привести "Динамо" к чемпионству

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о работе Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Совмещение — нормальный шаг, как в "Ростове". Просто в "Динамо" нужно время. Новые требования, подход к работе: от того, когда ты идешь спать, до питания, взвешивания и восстановления. Ребята, получая всю информацию, должны перестроиться, для этого требуется время. Лично я уверен, что у "Динамо" при Валерие Георгиевиче все будет хорошо.

Карпин сможет привести "Динамо" к долгожданному чемпионству? Уверен в этом. Знаю работу Валерия Георгиевича и его тренерского штаба. У них все получится", - приводит слова Онопко "РБ Спорт".

Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После 12 сыгранных туров столичное "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстает от лидирующего московского "Локомотива" на 10 баллов. В 13 туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает 4 место в таблице с 23 баллами в своем активе.

Встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 17:30 по столичному времени.

