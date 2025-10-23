"По силам ли "Спартаку" выиграть Кубок России? Да, конечно. Нужно продолжать продуктивно работать, стараться выигрывать каждую игру. Этого достаточно", - цитирует Массалыгу "Матч ТВ".
Московский "Спартак" на групповом этапе набрал 13 очков в 6 встречах и вышел в плей-офф верхней сетки с первого места. В 1/4 финале турнира красно-белые сыграют со столичным "Локомотивом". Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА.
После 12 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.
Футболист "Спартака" высказался о шансах красно-белых на победу в Кубке России
Фото: ФК "Спартак"