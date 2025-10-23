"Счастлив, что смог отличиться, но главным образом доволен тем, как сыграла команда. Доволен тем, что добились хорошей уверенной победы. Это была главная задача. Поэтому всем доволен. Буду продолжать работать, прогрессировать, потому что впереди у нас очень большие, амбициозные цели в этом сезоне", - приводит слова Жерсона Sport Bets.
Вчера, 22 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился дебютным забитым мячом в составе петербуржцев.
Напомним, что бразильский полузащитник перешел в стан сине-бело-голубых из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа текущего года Жерсон получил повреждение - сообщалось, что футболист разочарован переходом в петербургский клуб и намерен уйти из "Зенита" в зимнее трансферное окно.
Жерсон высказался о дебютном голе за "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Жерсон прокомментировал дебютный гол в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"