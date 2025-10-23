Матчи Скрыть

Кубок России

Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Жерсон высказался о дебютном голе за "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Жерсон прокомментировал дебютный гол в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Счастлив, что смог отличиться, но главным образом доволен тем, как сыграла команда. Доволен тем, что добились хорошей уверенной победы. Это была главная задача. Поэтому всем доволен. Буду продолжать работать, прогрессировать, потому что впереди у нас очень большие, амбициозные цели в этом сезоне", - приводит слова Жерсона Sport Bets.

Вчера, 22 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился дебютным забитым мячом в составе петербуржцев.

Напомним, что бразильский полузащитник перешел в стан сине-бело-голубых из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа текущего года Жерсон получил повреждение - сообщалось, что футболист разочарован переходом в петербургский клуб и намерен уйти из "Зенита" в зимнее трансферное окно.

