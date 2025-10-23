"Про "Спартак" сложно сказать что-то однозначное. В одних играх "Спартак" – претендент на титул, в других – середняк. У Станковича есть хорошие игроки, но нет цельного движения к хорошему футболу", - цитирует Семина Metaratings.
После 12 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом", который занимает 14 место в таблице с 8 баллами.
В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда Деяна Станковича сыграет с московским "Локомотивом". Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА.
Семин: в одних играх "Спартак" – претендент на титул, в других – середняк
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"