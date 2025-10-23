"Пример для всех". Роман Ротенберг - об игре футболиста "Динамо"

"Тюкавин вообще уникальный парень. И на коньках катается, и в хоккей с мячом, и в футбол играет. Это как раз и есть разностороннее развитие. Тюкавин — пример для всех", - приводит слова Ротенберга Sport24.
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в марте текущего года получил повреждение - у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, форвард вернулся на поле в сентябре.
В текущем сезоне Константин Тюкавин вышел на поле в 7 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"