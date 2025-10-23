"Мы никогда не сдаемся и делать этого не собираемся. В воскресенье придет на нашу игру много болельщиков, и мы исправим ситуацию", - цитирует Грулева "Матч ТВ".
После 12 сыгранных туров "Пари НН" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой". Напомним, что волжане уступили "Ростову" в 6 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:4 и вылетели из розыгрыша турнира, заняв 4 место в своем квартете.
Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера.
Футболист "Пари НН": мы никогда не сдаемся и делать этого не собираемся
Нападающий "Пари НН" Вячеслав Грулев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Пари НН"