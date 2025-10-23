"Найти нормального тренера "Спартаку" Трамп помешать не может". Губерниев - о санкциях США в адрес "Лукойла"

"Санкции отражаются очень серьёзно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на "Спартаке". Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно! Выгнать Станковича и взять другого тренера! Несмотря на санкции, найти нормального тренера "Спартаку" Трамп помешать не может", - сказал Губерниев "Советскому Спорту".
Вчера пресс-служба Министерства финансов США сообщила, что в адрес "Роснефти" и "Лукойла" были введены дополнительные санкции.
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Под руководством сербского специалиста команда провела 60 матчей, одержала 34 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
В текущем сезоне "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 12-ти играх. Следующий матч клуба пройдет 25 октября против "Оренбурга" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"