Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

"Найти нормального тренера "Спартаку" Трамп помешать не может". Губерниев - о санкциях США в адрес "Лукойла"

Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил влияние новых американских санкций в адрес "Лукойла" на московский "Спартак", спонсируемый нефтяной компанией.
Фото: ФК "Спартак"
"Санкции отражаются очень серьёзно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на "Спартаке". Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно! Выгнать Станковича и взять другого тренера! Несмотря на санкции, найти нормального тренера "Спартаку" Трамп помешать не может", - сказал Губерниев "Советскому Спорту".

Вчера пресс-служба Министерства финансов США сообщила, что в адрес "Роснефти" и "Лукойла" были введены дополнительные санкции.

Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Под руководством сербского специалиста команда провела 60 матчей, одержала 34 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

В текущем сезоне "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 12-ти играх. Следующий матч клуба пройдет 25 октября против "Оренбурга" в рамках РПЛ.

