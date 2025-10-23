Главный тренер ЦСКА Челестини оштрафован за нарушения в матче с "Локомотивом"

"Систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини - штраф 40 тысяч рублей. За аналогичное нарушение тренер ЦСКА Мануэль Эспосито оштрафован на 10 тысяч рублей", - заявил "Матч ТВ" глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Матч ЦСКА - "Локомотив" состоялся 18 октября на "РЖД Арене" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами отличились нападающие Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев, а также атакующий полузащитник Алексей Батраков.
Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с июня 2025 года. В текущем сезоне под руководством швейцарского специалиста команда провела 19 матчей, одержала 12 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Фото: ФК ЦСКА