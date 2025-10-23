"Спартак" оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. "Ростов" за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тысяч", - заявил "РИА Новости Спорт" глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Матч "Спартака" и "Ростова" состоялся 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Гол за красно-белых забил атакующий полузащитник Эсекьель Барко. За "Ростов" отличился нападающий Тимур Сулейманов. На 26-й минуте матча красную карточку получил игрок московского клуба Александер Джику.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. "Ростов" находится на 10-й строчке с 14-ю баллами.
КДК оштрафовал "Спартак" из-за поведения болельщиков в матче с "Ростовом"
КДК РФС наложил штрафы на московский "Спартак" и "Ростов" за инциденты, произошедшие во время их встречи в 12-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ