Ещенко рассказал, какие футболисты больше всех влияют на результаты ЦСКА

"Когда Акинфеев играет, защитники ЦСКА чувствуют себя спокойнее. Акинфеев сильно влияет на результаты ЦСКА просто своим присутствием в воротах. Так же я могу сказать про Мойзеса. Он действует агрессивно и жёстко. Его тяжело обыграть любому сопернику. Два этих футболиста сильно влияют на результаты ЦСКА", - сказал Ещенко Metaratings.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. В основном составе клуба голкипер стал выступать в 2002 году. Всего за команду 39-летний футболист провел 809 матчей и отыграл на ноль в 335 из них.
Мойзес подписал контракт с ЦСКА летом 2023 года. Соглашение с игроком действует до 30 июня 2029 года. Всего за клуб левый защитник провел 125 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.
На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Следующий матч команды пройдет 25 октября против "Крыльев Советов" в рамках чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"