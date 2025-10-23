"Ребятам дали возможность отдыха, много было нагрузки в последнее время. Они в штатном режиме продолжают подготовку в Москве к матчам чемпионата", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Матчем между "Локомотивом" и "Балтикой" завершится групповой этап Пути РПЛ Кубка России. Поединок пройдет в Калининграде на "Ростех Арене" и начнется в 21:00 по московскому времени.
Полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Батраков, а также нападающий Дмитрий Воробьев не попали в заявку "железнодорожников" на эту игру.
Галактионов объяснил отсутствие Баринова, Батракова и Воробьева в заявке на игру с "Балтикой"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему в составе команды нет Дмитрия Баринова, Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Локомотив"