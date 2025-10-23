"Пусть они боятся, к ним едет "Динамо". Лущук высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

"На выходных будем играть в Питере? Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет "Динамо". У нас история больше, чем у них", - цитирует Лещука "РБ Спорт".
В ближайшее воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и московское "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по петербургскому времени.
По итогам 12 сыгранных туров бело-голубые набрали 16 очков и располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата России, находясь на 8-м месте. От "Зенита", занимающего четвертую строчку, динамовцы отстают на 7 баллов.