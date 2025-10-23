Как сообщает источник, в руководстве "Пари НН" не рассматривают вопрос отставки Алексея Шпилевского с поста главного тренера команды. Подчеркивается, что и это никак не связано с суммой неустойки за досрочное расторжение контракта с белорусским специалистом.
По информации источника, в клубе продолжают верить в подход Шпилевского и видят, какую работу проводит тренерский штаб и футболисты под его руководством. В клубе уверены, что рано или поздно стратегия тренера начнет давать плоды, и команда сможет улучшить свои позиции в турнирной таблице.
37-летний Шпилевский возглавил "Пари НН" минувшим летом. При нем нижегородцы провели 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали три победы и потерпели 15 поражений. После 12 сыгранных туров РПЛ подопечные Шпилевского находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
В "Пари НН" не рассматривают возможность отставки Шпилевского - источник
Главному тренеру нижегородцев не угрожает отставка.
Фото: ФК "Пари НН"