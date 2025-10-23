Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
Гоу Эхед Иглс
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Бранн
3 - 0 3 0
РейнджерсЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 3 2 3
ФеренцварошЗавершен
Генк
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
ФКСБ
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
БазельЗавершен
Брага
2 - 0 2 0
Црвена ЗвездаЗавершен
Янг Бойз
3 - 1 3 1
Лудогорец2 тайм
Фейеноорд
2 - 1 2 1
Панатинаикос2 тайм
Фрайбург
2 - 0 2 0
Утрехт2 тайм
Сельта
1 - 1 1 1
Ницца2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Порту2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 1 0 1
Мидтьюлланд2 тайм
Рома
1 - 2 1 2
Виктория П2 тайм
Селтик
2 - 1 2 1
Штурм2 тайм
Мальмё
1 - 0 1 0
Динамо Загреб2 тайм
Лилль
2 - 3 2 3
ПАОК2 тайм

Лига конференций УЕФА

Шкендия
1 - 0 1 0
ШелбурнЗавершен
Брейдаблик
0 - 0 0 0
КуПСЗавершен
Хеккен
2 - 2 2 2
Райо ВальеканоЗавершен
АЕК Афины
6 - 0 6 0
АбердинЗавершен
Рапид
0 - 3 0 3
ФиорентинаЗавершен
Шахтер
1 - 2 1 2
ЛегияЗавершен
Страсбург
1 - 1 1 1
ЯгеллонияЗавершен
Риека
Прерван
Спарта
Дрита
1 - 1 1 1
ОмонияЗавершен
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
СлованЗавершен
Линкольн
1 - 0 1 0
Лех2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
АЕК Ларнака2 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Зриньски2 тайм
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
Ноа2 тайм
Сигма
0 - 0 0 0
Ракув2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 2 0 2
Целе2 тайм
Хамрун Спартанс
0 - 1 0 1
Лозанна2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Динамо Киев2 тайм

Нигматуллин рассказал, когда проведет прощальный матч

Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, когда может провести свой прощальный матч.
Фото: ФК "Локомотив"
- Честно говоря, не было таких мыслей, я как-то сразу переключился на другую деятельность. На самом деле редко кто такие матчи проводит, но могу сказать, что никогда не поздно сыграть прощальный матч. Наверное, проведу его, когда уже перестану выступать за легенд футбола.

Напомним, 51-летний Руслан Нигматуллин завершил игровую карьеру в ноябре 2009 года. Будучи футболистом вратарь защищал ворота московских "Локомотива" и "Спартака", а также ряда других российских клубов. В Италии российский голкипер играл в составе "Вероны" и "Салернитаны". За свою карьеру Нигматуллин трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок страны.

Источник: "Матч ТВ"

