- Честно говоря, не было таких мыслей, я как-то сразу переключился на другую деятельность. На самом деле редко кто такие матчи проводит, но могу сказать, что никогда не поздно сыграть прощальный матч. Наверное, проведу его, когда уже перестану выступать за легенд футбола.
Напомним, 51-летний Руслан Нигматуллин завершил игровую карьеру в ноябре 2009 года. Будучи футболистом вратарь защищал ворота московских "Локомотива" и "Спартака", а также ряда других российских клубов. В Италии российский голкипер играл в составе "Вероны" и "Салернитаны". За свою карьеру Нигматуллин трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок страны.
Нигматуллин рассказал, когда проведет прощальный матч
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, когда может провести свой прощальный матч.
