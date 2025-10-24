Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Солари: мы понимаем идею Станковича

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари ответил на вопрос о частых изменениях игровых схем и состава команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы понимаем идею тренера. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что "Спартак" заслуживает быть на вершине. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть", — приводит слова Солари "Чемпионат".

Аргентнский полузащитник пополнил состав красно-белых зимой 2025 года. До этого он выступал за "Ривер Плейт". В текущем сезоне Солари принял участие в 12-ти матчах чемпионата России за "Спартак", записав на свой счет два гола.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда Деяна Станковича записала в свой актив 19 очков за 12 туров чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится