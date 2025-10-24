Солари: мы понимаем идею Станковича

"Мы понимаем идею тренера. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что "Спартак" заслуживает быть на вершине. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть", — приводит слова Солари "Чемпионат".
Аргентнский полузащитник пополнил состав красно-белых зимой 2025 года. До этого он выступал за "Ривер Плейт". В текущем сезоне Солари принял участие в 12-ти матчах чемпионата России за "Спартак", записав на свой счет два гола.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда Деяна Станковича записала в свой актив 19 очков за 12 туров чемпионата.
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари ответил на вопрос о частых изменениях игровых схем и состава команды.
Фото: ФК "Спартак"