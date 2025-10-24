"Любой игрок хочет играть за свою сборную. Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях. Однако я не теряю мечту сыграть за сборную. Это заветная цель, которая всегда со мной", — приводит слова Солари "Чемпионат".
24-летний Солари перешел в "Спартак" зимой 2025 года из аргентинского "Ривер Плейт". В текущем сезоне он принял участие в 12-ти встречах за красно-белых, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету Солари также 13 матчей за молодежную олимпийскую сборную Аргентины, в которых он забил три гола и отдал три результативных передачи.
"Спартак" на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 19 очков в 12-ти турах Российской Премьер-лиги.
Аргентинский полузащитник "Спартака": не теряю мечту сыграть за свою сборную
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари заявил, что мечтает сыграть за сборную Аргентины.
Фото: "Матч ТВ"