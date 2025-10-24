Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Вратарь "Акрона" заявил, что нацелен играть в европейском чемпионате

Вратарь "Акрона" Игнат Тереховский назвал свою цель в карьере.
Фото: ФК "Акрон"
"Я сплю с мыслями играть на большом уровне. Цель — попасть в Европу, поэтому чем больше доверяют, тем лучше. Рад, буду дальше работать над собой", — приводит слова Тереховского "Матч ТВ".

"Акрон" уступил ЦСКА в матче 6-го тура Кубка России. Игнат Тереховский пропустил три гола в ворота тольяттинцев. Встреча во вторник, 21 октября завершилась со счетом 2:3. Таким образом, "Акрон" вылетел из розыгрыша турнира, заняв последнее место в своей группе с пятью очками.

В турнирной таблице чемпионата России команда Заурбека Тедеева занимает 12-е место. В активе "Акрона" 11 очков за 12 встреч РПЛ.

