Главный тренер "Зенита" рассказал, как определяет состав команды на матч

"Когда мы готовимся к матчу, просматривая игру соперника, у нас есть понимание, как нам лучше играть. Мы готовимся, пробуем игроков на тех или иных позициях. И за день или два определяем состав. Но ситуации бывают разные. Во время матча у нас есть возможность перестроиться", — приводит слова Семака "Чемпионат".
"Зенит" примет "Динамо" на своем поле в воскресенье, 26 октября. Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 17:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Сергея Семака со счетом 3:0 обыграла "Сочи".
По итогам 12-ти встреч сине-бело-голубые набрали 23 очка и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет три очка.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, по какому принципу выбирает стартовый состав команды на матч.
Фото: ФК "Зенит"