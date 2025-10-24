Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Главный тренер "Зенита" рассказал, как определяет состав команды на матч

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, по какому принципу выбирает стартовый состав команды на матч.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда мы готовимся к матчу, просматривая игру соперника, у нас есть понимание, как нам лучше играть. Мы готовимся, пробуем игроков на тех или иных позициях. И за день или два определяем состав. Но ситуации бывают разные. Во время матча у нас есть возможность перестроиться", — приводит слова Семака "Чемпионат".

"Зенит" примет "Динамо" на своем поле в воскресенье, 26 октября. Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 17:30 по московскому времени. В предыдущем туре команда Сергея Семака со счетом 3:0 обыграла "Сочи".

По итогам 12-ти встреч сине-бело-голубые набрали 23 очка и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится