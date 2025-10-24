"Насколько знаю, Валерий Георгиевич равнодушен к общественному мнению", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом этого года. Также российский специалист продолжает работу в сборной России.
После 12 сыгранных туров бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.
Гендиректор "Динамо": Карпин равнодушен к общественному мнению
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал отношение главного тренера команды Валерия Карпина к критике в свой адрес.
Фото: ФК "Динамо" Москва