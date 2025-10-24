Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Гендиректор "Динамо": Карпин равнодушен к общественному мнению

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал отношение главного тренера команды Валерия Карпина к критике в свой адрес.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Насколько знаю, Валерий Георгиевич равнодушен к общественному мнению", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

Напомним, Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом этого года. Также российский специалист продолжает работу в сборной России.

После 12 сыгранных туров бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится