Экс-тренер "Динамо" - об игре бело-голубых: не все игроки подстроились под требования Карпина

"У Карпина не всё складывается в "Динамо". Другого плана футболисты. Не все игроки могут подстроиться под требования нового тренера", - сказал Силкин в интервью "РБ Спорт".
После 12 сыгранных туров московское "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея 16 очков.
Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против "Зенита". Матч состоится в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Напомним, что Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне это года. Также он продолжает руководить сборной России, где работает с лета 2021 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва