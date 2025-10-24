Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Экс-тренер "Динамо" - об игре бело-голубых: не все игроки подстроились под требования Карпина

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о последних матчах московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У Карпина не всё складывается в "Динамо". Другого плана футболисты. Не все игроки могут подстроиться под требования нового тренера", - сказал Силкин в интервью "РБ Спорт".

После 12 сыгранных туров московское "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея 16 очков.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против "Зенита". Матч состоится в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне это года. Также он продолжает руководить сборной России, где работает с лета 2021 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится